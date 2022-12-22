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Это интересно 22.12.2022 14:30

Netflix инвестирует $900 млн в новую киностудию на месте закрывшейся военной базы в Нью-Джерси

Стриминговый сервис Netflix Inc. планирует инвестировать более $900 млн в создание современного комплекса по производству кинофильмов на месте закрывшейся военной базы в штате Нью-Джерси, сообщает MarketWatch со ссылкой на заявление компании.

Netflix заплатит $55 млн за участок земли площадью около 120 гектаров, на котором располагалась военная база "Форт Монмут".

На участок претендовали еще три организации, но специальное агентство, ответственное за восстановление района, сильно пострадавшего в экономическом плане после закрытия базы в 2011 году, поддержало заявку Netflix.

Компания намерена инвестировать в проект $848 млн в течение нескольких лет. На первой стадии реализации на приобретенном участке будут построены 12 павильонов звукозаписи, а на последующих стадиях здесь могут появиться офисные здания и иные объекты, используемые для производства фильмов.

"Мы считаем, что открытие киностудии поможет создать тысячи новых рабочих мест и принесет экономике штата миллиарды долларов, а также поспособствует появлению динамичной кинопроизводственной экосистемы в Нью-Джерси", - отметил CEO компании Тед Сарандос.

Акции Netflix подорожали на 3,4% по итогам торгов в Нью-Йорке в среду. С начала года капитализация компании упала вдвое, до $128 млрд.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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