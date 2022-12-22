Цзиньпин и Токаев поздравили Алиева с Днем рождения

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направили поздравительные письма президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с Днем рождения.

«Уважаемый господин Президент, по случаю Вашего дня рождения имею честь выразить Вам искренние поздравления и наилучшие пожелания. На протяжении последних лет китайско-азербайджанские отношения продолжают устойчиво и стабильно развиваться, сотрудничество в различных областях успешно и плодотворно продвигается. В сентябре этого года мы успешно провели встречу в городе Самарканд в Узбекистане, на которой были достигнуты важные договоренности по развитию двусторонних отношений, укреплению взаимодействия на международной арене и углублению сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс, один путь», - отмечается в послании главы КНР.

Си Цзиньпин подчеркнул: «Я придаю большое значение развитию китайско-азербайджанских отношений и готов вместе с Вами приложить усилия для содействия устойчивому и долгосрочному развитию двусторонних связей дружбы и сотрудничества на благо двух стран и их народов».

Токаев в своем послании отметил роль Алиева в деле построения сильного и процветающего государства, обеспечения благополучия населения и повышения авторитета страны на международной арене. «В Казахстане Вас знают как надежного друга и видного политического деятеля, искренне заинтересованного в дальнейшем углублении казахско-азербайджанских отношений. Убежден, благодаря совместным усилиям мы сможем вывести двустороннее сотрудничество на новые высоты, еще больше укрепив наше стратегическое партнерство и союзничество», - отмечается в послании президента Казахстана.

Президент Алиев 24 декабря будет отмечать 61-летие.

Б.Рустамбеков