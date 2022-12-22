Узбекистан и Казахстан договорились совместно реализовывать энергетические и транспортные проекты

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров в Ташкенте договорились продвигать проекты в сфере энергетики и повышать транспортно-транзитный потенциал двух стран, сообщает четверг пресс-служба узбекского лидера.
"Главы государств условились продвигать проекты по модернизации и строительству энергетических мощностей, геологоразведке и глубокой переработке природного газа", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, одним из ключевых сфер взаимодействия определено использование и повышение транзитного потенциала.
"Сегодня мы вышли на стабильный рост грузоперевозок, договорились взаимно создавать благоприятные условия для двусторонних и транзитных перевозок. В целях кратного увеличения объёмов перевозимых грузов условились ускорить проекты, направленные на расширение транспортной инфраструктуры", - заявил Мирзиеев, которого цитирует пресс-служба.
В завершение переговоров правительствам двух стран поручено взять под строгий контроль реализацию всех достигнутых договоренностей и согласовать соответствующую "дорожную карту", отмечается в сообщении.
В свою очередь пресс-служба президента Казахстана информирует, что объем взаимной торговли с Узбекистаном вырос на 35% в текущем году и приблизился к отметке $5 млрд.
"По итогам текущего года объем взаимной торговли вырос на 35% и приблизился к отметке $5 млрд, что стало возможным благодаря реализации ряда совместных проектов в сферах промышленности, машиностроения, логистики, транспорта, энергетики", - говорится в сообщении, распространенном по итогам встречи Токаева и Мирзиёева.
Уточняется, что в ходе встречи главы государств обсудили ключевые вопросы двухстороннего стратегического партнерства, уделив особое внимание расширению взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Помимо этого, главы Казахстана и Узбекистана обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
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