Казахстан и Узбекистан подпишут договоры о союзнических отношениях и демаркации госграницы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал прочные и гармоничные отношения Казахстана и Узбекистана образцом межгосударственного партнерства, анонсировал подписание ряда важных договоров, сообщила в четверг пресс-служба главы государства.
"Подтверждением образцового характера наших межгосударственных связей станет подписание Договора о союзнических отношениях. Если мы назовем договор документом исторического значения, я думаю, это не будет преувеличением. Этот прорывной документ открывает для нас новые горизонты и в полной мере отражает обоюдное стремление двух стран к дальнейшему сближению", - сказал Токаев в ходе переговоров в расширенном формате с президентом Узбекистаном Шавкатом Мирзиеевым в Ташкенте.
"Кроме того, сегодня будет подписан Договор о демаркации казахско-узбекской государственной границы. Это историческое соглашение полностью завершает международно-правовое оформление государственной границы Казахстана на его южных рубежах", - отметил Токаев.
На встрече в расширенном формате президенты также уделили внимание укреплению торгово-экономического сотрудничества, включая увеличение взаимного товарооборота, привлечение инвестиций, развитие кооперации в сферах промышленности, фармацевтики, сельского хозяйства, строительства, транзитного потенциала и транспортной логистики. Также обсуждалось взаимодействие в образовательной и культурно-гуманитарной сферах.
Президент Казахстана дал высокую оценку итогам прошедших переговоров в узком формате и выразил твердую приверженность комплексному углублению двустороннего сотрудничества в духе дружбы, добрососедства и взаимной поддержки.
Глава государства подчеркнул, что совместные усилия по укреплению союзнических отношений также вносят весомый вклад в обеспечение устойчивого роста, стабильности и безопасности всей Центральной Азии.
На переговорах лидеры двух государств также договорились о создании Высшего межгосударственного совета и Межпарламентского совета, которые еще больше укрепят политическую платформу двустороннего сотрудничества.
Токаев отметил, что стороны плодотворно взаимодействуют в рамках различных международных структур и механизмов. У Казахстана и Узбекистана общее видение и схожие взгляды по многим вопросам региональной и международной повестки дня.
В свою очередь Мирзиеев отметил плодотворность переговоров в узком формате, рост товарооборота и успешную реализацию совместных проектов.
"Ваш государственный визит еще раз подтверждает, насколько крепки наши многовековые узы дружбы, добрососедства и взаимной поддержки. История и судьбы наших народов тесно переплетены, у наших стран глубокие общие корни, вместе мы решаем насущные вопросы", - сказал Мирзиеев.
Собеседники также позитивно оценили укрепление культурно-гуманитарных связей и успешное проведение перекрестных дней культуры Казахстана и Узбекистана, которые обогатили общие духовно-культурные ценности народов. Кроме того, стороны обсудили сотрудничество двух стран в образовательной сфере.
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