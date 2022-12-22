Минэнерго Азербайджана и ЕБРР подготовят «дорожную карту» по декарбонизации энергосектора

Министерство энергетики Азербайджана и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) договорились о сотрудничестве в сфере развития электроэнергетики.
«Минэнерго и ЕБРР в режиме онлайн подписали Меморандум о взаимопонимании о технической поддержке развития электроэнергетического сектора Азербайджана», - говорится в информации министерства.
Для достижения развития низкоуглеродной электроэнергетики в Азербайджане в рамках Меморандума будет оказана поддержка поощрению возобновляемых источников энергии, усовершенствованию сети, повышению энергоэффективности, снижению выбросов метана, а также предусмотрено сотрудничество по поэтапному исследованию и применению инновационных технологий, в том числе «зеленого водорода».
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по данным Минэнерго, в рамках этого сотрудничества на начальном этапе будет реализован проект технической помощи «Низкоуглеродные решения в электроэнергетическом секторе Азербайджана». В рамках техпомощи планируется подготовить «дорожную карту» с рекомендациями по соответствующей политике и технологиям декарбонизации энергетического сектора.
«Согласно политике развития президента Азербайджана, энергетический сектор нашей страны трансформируется в модель, основанную на возобновляемых источниках энергии и эффективности. Этот документ, который мы подписали с ЕБРР, важен для развития сектора электроэнергетики в соответствии с современными глобальными вызовами, связанными с энергией и экологией», - заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Министр добавил, что сотрудничество с ЕБРР будет способствовать превращению Азербайджана в страну «чистой окружающей среды и «зеленого роста», а также реализации широкомасштабной деятельности, связанной с сокращением выбросов парниковых газов на 40% к 2050 году и созданием зоны чистого нулевого выброса на территориях, освобожденных от армянской оккупации.
«Этот Меморандум будет способствовать дальнейшему сотрудничеству между правительством Азербайджана и ЕБРР в разработке низкоуглеродных решений в электроэнергетическом секторе, где возобновляемые источники энергии будут играть ключевую роль. Мы рады поддержать Азербайджан на пути к сокращению выбросов парниковых газов в стране и замещению потребления газа доступной энергией ветра и солнца в соответствии с обязательствами Парижского соглашения по декарбонизации», - отметила управляющий директор Группы устойчивой инфраструктуры ЕБРР Нандита Паршад.
Н.Аббасова
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