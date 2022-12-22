Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

21.12 $/bbl +/- WTI 78.29 +2.06 Brent 82.20 +2.21

Транспорт и связь 22.12.2022 15:11

Прямое авиасообщение между Баку и Белградом откроется к концу 2023г – Вучич

Прямое авиасообщение между Баку и Белградом отроется в 2023 году, заявил президент Сербии Александр Вучич по итогам своего визита в Азербайджан.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», Вучич заявил журналистам: «К концу 2023 года будет установлено прямое авиасообщение между Белградом и Баку, что будет способствовать развитию туризма и деловых контактов. Это будет отлично для сербских туристов и бизнесменов, а также для азербайджанских бизнесменов, посещающих Сербию».

Он добавил, что Баку - «красивое место на берегу Каспийского моря» - расположен в трех часах и десяти минутах полета на самолете.

По словам Вучича, рейсы в Баку станут «еще одним крупным и значимым маршрутом».

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: СЕРБИЯ, АВИСООБЩЕНИЕ, ОТКРЫТИЕ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az