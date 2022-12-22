Прямое авиасообщение между Баку и Белградом откроется к концу 2023г – Вучич

Прямое авиасообщение между Баку и Белградом отроется в 2023 году, заявил президент Сербии Александр Вучич по итогам своего визита в Азербайджан.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», Вучич заявил журналистам: «К концу 2023 года будет установлено прямое авиасообщение между Белградом и Баку, что будет способствовать развитию туризма и деловых контактов. Это будет отлично для сербских туристов и бизнесменов, а также для азербайджанских бизнесменов, посещающих Сербию».

Он добавил, что Баку - «красивое место на берегу Каспийского моря» - расположен в трех часах и десяти минутах полета на самолете.

По словам Вучича, рейсы в Баку станут «еще одним крупным и значимым маршрутом».

Н.Аббасова