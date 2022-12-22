Ведется работа для стабилизации ситуации вокруг Лачинской дороги – Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг, комментируя обвинения премьер-министра Армении в адрес российских миротворцев, временно размещенных в Карабахском регионе Азербайджана, заявила, что ведется работа по стабилизации ситуации вокруг Лачинской дороги.

«Свою миссию российские миротворцы выполняют», - сказала она.

По ее словам, действия по стабилизации ситуации "предпринимаются, ведется работа".

«Хотела бы напомнить, что обострения были до этого, неоднократно. И были проблемы, и стороны друг друга обвиняли. И именно российские миротворцы делали все для стабилизации ситуации, у них это получалось», - отметила дипломат.

Как она подчеркнула, "не принимается подобное отношение к нашим миротворцам".

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