Продажи алкоголя на аукционах Sotheby`s достигли рекордных $150 млн в 2022г

Продажи вина и крепких алкогольных напитков на аукционах, проведенных домом Sotheby`s в 2022 году, выросли на 14% по сравнению с прошлым годом и достигли рекордных $150 млн.
Количество аукционов по продаже алкоголя за год увеличилось на треть, до 69, пишет The Barron`s со ссылкой на сообщение компании. В этом году Sotheby`s впервые провел аукционы на территории Франции, выручив в общей сложности $42 млн. Ранее торги проводились только в Лондоне, Нью-Йорке и Гонконге.
Азиатские аукционы алкогольных напитков принесли компании более трети выручки, $54 млн. Покупатели из Азии обеспечили 41% совокупных продаж в стоимостном выражении.
Коллекционные вина по-прежнему являются основной категорией напитков, выставляемых на аукционах - их продажи составили $121 млн. Тем временем крепкий алкоголь также постепенно набирает популярность - реализация в этой категории увеличилась на 15% и достигла $29 млн, главным образом за счет популярности виски с длительной выдержкой.
Так, в октябре бутылка 81-летнего Macallan - старейшего в мире виски, когда-либо выставлявшегося на аукционе - ушла с молотка за 300 тыс. фунтов стерлингов ($325,7 тыс.). Однако это не самый дорогой алкогольный лот года: в мае ящик китайского ликера Kweichow Moutai был продан за $1,1 млн, а бутылка 55-летнего виски со старейшего завода Японии Yamazaki Distillery была оценена в $600 тыс.
Среди винных аукционов Sotheby`s особое место заняла продажа 4,2 тыс. бутылок вина из личных погребов принца Роберта Люксембургского на общую сумму $6 млн. Все доходы от аукциона принц передал своему благотворительному фонду.
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