Нефть ускорила рост

Цены на нефть усилили подъем днем в четверг, инвесторы продолжают оценивать данные о сокращении запасов топлива в США.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:25 подорожали на $1,50 (1,82%) - до $83,70 за баррель.

Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $1,40 (1,79%) - до $79,69 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 2,8%, WTI - на 2,7% благодаря данным о падении запасов нефти в США.

Запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5,9 млн баррелей, стало известно из обнародованного в среду еженедельного отчета министерства энергетики страны. Опрошенные агентством Bloomberg эксперты в среднем ожидали роста на 2,5 млн баррелей.

Совокупный объем нефтяных запасов составляет 418,23 млн баррелей, что является минимальным значением для этого времени года за восемь лет.

"Резкие сокращения запасов нефти, которые мы наблюдали на этой неделе в США, Европе и на Ближнем Востоке, поддерживают нефтяные котировки, - отметил аналитик UBS Group AG Джованни Стауново. - Рынок также будет внимательно следить за ситуацией с коронавирусом в Китае и за тем, как сильно упадет экспорт российской нефти из-за санкций".