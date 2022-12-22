Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

21.12 $/bbl +/- WTI 78.29 +2.06 Brent 82.20 +2.21

ТЭК 22.12.2022 15:52

Нефть ускорила рост

Цены на нефть усилили подъем днем в четверг, инвесторы продолжают оценивать данные о сокращении запасов топлива в США.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:25 подорожали на $1,50 (1,82%) - до $83,70 за баррель.

Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $1,40 (1,79%) - до $79,69 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 2,8%, WTI - на 2,7% благодаря данным о падении запасов нефти в США.

Запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5,9 млн баррелей, стало известно из обнародованного в среду еженедельного отчета министерства энергетики страны. Опрошенные агентством Bloomberg эксперты в среднем ожидали роста на 2,5 млн баррелей.

Совокупный объем нефтяных запасов составляет 418,23 млн баррелей, что является минимальным значением для этого времени года за восемь лет.

"Резкие сокращения запасов нефти, которые мы наблюдали на этой неделе в США, Европе и на Ближнем Востоке, поддерживают нефтяные котировки, - отметил аналитик UBS Group AG Джованни Стауново. - Рынок также будет внимательно следить за ситуацией с коронавирусом в Китае и за тем, как сильно упадет экспорт российской нефти из-за санкций".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az