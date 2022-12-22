В Индии решили проверять на COVID-19 в аэропортах 2% прибывающих в страну пассажиров

В Индии начали проверять на коронавирус COVID-19 часть путешественников, прибывающих в ее аэропорты из-за рубежа, сообщают западные СМИ.
В общей сложности, тесты будут проходить около 2% таких пассажиров. Власти пояснили, что принимают такие меры на фоне роста заболеваемости в соседнем Китае. В прошлом похожие меры в Индии уже принимали, однако потом - отменили в связи с успехами в борьбе против коронавирусной инфекции.
О новой мере рассказал министр здравоохранения страны Мансух Мандавия. При этом он отметил, что пока власти Индии не планируют прекращать принимать рейсы из стран, где были выявляются новые случаи заражения.
Он также призвал власти штатов усилить наблюдение за возможным появлением новых штаммов коронавируса и отправлять все положительные тесты в лаборатории для секвенирования генома.
Мандавия призвал граждан носить маски и соблюдать социальную дистанцию, несмотря на том, что сейчас в Индии это не является обязательным.
Ранее в Китае после ряда протестов начали смягчать политику "нулевой терпимости" к COVID-19, которой страна придерживалась с начала пандемии. После этого заболеваемость в Китае начала расти.
По данным университета Джонса Хопкинса, за весь период пандемии в Индии было выявлено более 44,6 млн случаев заражения коронавирусом и около 530 тыс. смертей от последствий заболевания.
Гаджиев и Салливан обсудили мирный договор между Баку и Ереваном, региональную безопасность
Азербайджан представил в международные институты доказательства грубых нарушений прав человека со стороны Армении - МИД
Путин: price cap на нефть не наносит финансового ущерба ни российским компаниям, ни бюджету
Путин запретил Газпрому покупать газ у СП с Wintershall Dea и OMV дороже регулируемой цены
Международные резервы РФ с 9 по 16 декабря выросли на $5,2 млрд
Алиев поручил Наджафли провести реформы в Нахчыване
Азеришыг направит 4,7 млн манатов на работы в Сальянском районе
ЕС пока не согласовал девятый пакет санкций против РФ, остается нерешенным ряд вопросов - Боррель
G7 мобилизовала до $32 млрд для Украины на 2023г
Зеленский везет из Вашингтона решения, которые ждали Силы обороны
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Компания «Azpetrol» избрана «Сетью автозаправочных станций года»
NEQSOL Holding укрепляет корпоративное управление новыми назначениями
«Клиенты всегда знают, что они находятся в центре мыслей и действий команды AccessBank-а.» Интервью с Андреа Хагманн, Член Наблюдательного Совета AccessBank
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают