В Индии решили проверять на COVID-19 в аэропортах 2% прибывающих в страну пассажиров

В Индии начали проверять на коронавирус COVID-19 часть путешественников, прибывающих в ее аэропорты из-за рубежа, сообщают западные СМИ.

В общей сложности, тесты будут проходить около 2% таких пассажиров. Власти пояснили, что принимают такие меры на фоне роста заболеваемости в соседнем Китае. В прошлом похожие меры в Индии уже принимали, однако потом - отменили в связи с успехами в борьбе против коронавирусной инфекции.

О новой мере рассказал министр здравоохранения страны Мансух Мандавия. При этом он отметил, что пока власти Индии не планируют прекращать принимать рейсы из стран, где были выявляются новые случаи заражения.

Он также призвал власти штатов усилить наблюдение за возможным появлением новых штаммов коронавируса и отправлять все положительные тесты в лаборатории для секвенирования генома.

Мандавия призвал граждан носить маски и соблюдать социальную дистанцию, несмотря на том, что сейчас в Индии это не является обязательным.

Ранее в Китае после ряда протестов начали смягчать политику "нулевой терпимости" к COVID-19, которой страна придерживалась с начала пандемии. После этого заболеваемость в Китае начала расти.

По данным университета Джонса Хопкинса, за весь период пандемии в Индии было выявлено более 44,6 млн случаев заражения коронавирусом и около 530 тыс. смертей от последствий заболевания.