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Внешняя политика 22.12.2022 16:30

Лукашенко и Рахмон поздравили Алиева с днем рождения

Президенты Беларуси, Таджикистана, глава Дагестана и губернатор Астраханской области РФ поздравили президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.

В своем поздравительном письме президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что «Азербайджан благодаря умелому и твердому руководству играет все более значимую роль в регионе и укрепляющемся тюркском мире». «Успешное председательство в Движении неприсоединения, участником которого является и Беларусь, снискало Баку международный авторитет и заслуженное уважение. Всегда с удовольствием вспоминаю наши встречи. Дорожу установившимися дружескими и доверительными личными отношениями, конструктивным общением и обоюдной нацеленностью на тесное взаимовыгодное сотрудничество», - подчеркнул Лукашенко.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отметил, что высоко ценит постоянное внимание Алиева к вопросам последовательного укрепления таджикско-азербайджанских отношений сотрудничества. Он также подчеркнул свою неизменную готовность к продолжению тесной совместной работы и конструктивного межгосударственного диалога между двумя странами по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки.

«Вo всем мире Вас знают, как выдающегося политика и дипломата, мудрого и дальновидного государственника, патриота своего Отечества. Достойно продолжив дело общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, Вы провели глубокие преобразования во всех сферах жизни страны, обеспечив общественную стабильность, динамичное и прогрессивное развитие республики на годы вперед. Символично, что моя первая заграничная поездка в качестве главы Дагестана состоялась именно в братскую Азербайджанскую Республику», - отметил глава Дагестана Сергей Меликов в своем поздравлении.

Он также выразил надежду, что совместные усилия будут способствовать дальнейшему расширению диалога и взаимного уважения между народами Дагестана и Азербайджана.

Губернатор Астраханской области РФ Игорь Бабушкин в своем поздравлении отметил: «Под Вашим руководством Азербайджанская Республика уверенно движется по пути социально-экономического развития, играет важную роль в международных делах, по праву пользуясь высоким авторитетом на мировой арене»

Бабушкин поблагодарил Алиева за всемерное содействие укреплению и совершенствованию многоплановых связей Астраханской области с Азербайджаном, выразив уверенность, что и в дальнейшем установившийся конструктивный диалог будет в полной мере содействовать углублению двустороннего взаимодействия.

Президент Алиев 24 декабря будет отмечать 61-летие.

Х.Насирзаде



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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, СНГ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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