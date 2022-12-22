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Регион 22.12.2022 16:16

Ереван оправдывается за срыв трехсторонней встречи в Москве

Ереван не отказывался от трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, РФ и Армении, а попросил перенести ее в связи с ситуацией вокруг Лачинской дороги, заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

«Армянская сторона подтвердила готовность участвовать во встрече в Москве около двух недель назад», - сказал Унанян.

По его словам, после этого возникла проблема Лачинской дороги и «эта ситуация стала приоритетом» для главы МИД Армении. «Исходя из этого армянская сторона попросила перенести запланированную в Москве встречу», - сказал Унанян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИД, РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН


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