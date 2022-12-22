Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

21.12 $/bbl +/- WTI 78.29 +2.06 Brent 82.20 +2.21

Дальнее зарубежье 22.12.2022 17:03

Турция и Саудовская Аравия осудили решение талибов запретить обучение женщин в вузах Афганистана

Власти Турции и Саудовской Аравии осудили решение контролирующего Афганистан движения "Талибан" запретить обучение женщин в вузах страны, передает в четверг агентство Associated Press.

В МИД Саудовской Аравии, где до 2019 года действовали ограничения для женщин в некоторых сферах жизни, в частности, в путешествиях и в вопросах трудоустройства, заявили об "удивлении и сожалении" в связи с тем, что афганским женщинам отказывают в университетском образовании. В ведомстве отметили, что это решение вызвало "удивление во всех исламских странах".

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в четверг заявил, что этот "запрет не имеет ничего общего ни с исламом, ни с гуманностью". Он призвал талибов пересмотреть это решение.

"Какой вред от образования женщин? Какой вред от этого Афганистану?" - сказал Чавушоглу на пресс-конференции.

"Есть ли объяснение этому в исламе? Напротив, наша религия, ислам, не выступает против образования, она выступает за просвещение и науку", - сказал он.

Ранее Катар, поддерживающий контакты с руководством талибов, также осудил это решение.

Кроме того, в четверг акция протеста против решения талибов прошла в Кабуле.

Изначально талибы обещали установить более умеренную форму правления, а также обеспечить соблюдение прав женщин и меньшинств. Однако впоследствии они запретили девочкам ходить в среднюю и старшую школу, ограничили доступ женщинам к большинству профессий и распорядились, чтобы в общественных местах они носили одежду, покрывающую их с головы до ног. Кроме того, женщинам запрещено ходить в парки и спортзалы.

Движение "Талибан" захватило Афганистан в августе прошлого года и сформировало свое правительство, именуемое Исламским Эмиратом Афганистан.

После того, как талибы пришли к власти, в стране ликвидировали министерство по делам женщин, а вместо него учредили министерство поощрения добродетели и предотвращения порока.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az