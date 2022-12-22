Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

21.12 $/bbl +/- WTI 78.29 +2.06 Brent 82.20 +2.21

Внутренняя политика 22.12.2022 16:13

Алиев учредил уполномоченное представительство президента Азербайджана в НАР, назначил на эту должность Фуада Наджафли

Президент Азербайджана Ильхам Алиев учредил уполномоченное представительство президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике (НАР).

Указ о учреждении представительства опубликован в четверг на сайте главы государства.

Согласно указу, руководство представительством осуществляет назначаемый и освобождаемый с должности президентом Азербайджана и находящимся в его прямом подчинении уполномоченный представитель.

Уполномоченный представитель является должностным лицом, представляющим президента Азербайджана на территории НАР и осуществляет полномочия, определенные президентом Азербайджана.

Центральные и местные органы исполнительной власти и другие государственные структуры должны осуществлять свою деятельность на территории НАР по согласованию с уполномоченным представителем.

Кабинету Министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из указа.

Алиев также подписал распоряжение о назначении Фуада Наджафли уполномоченным представителем президента Азербайджана в НАР.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, УКАЗ, НАХЧЫВАН


Похожие новости


Президент Алиев утвердил "Правила формирования, ведения, интеграции и архивирования государственных информационных резервов и систем" Кабмин Азербайджана до конца 2018г должен разработать законопроект "О развитии малого и среднего бизнеса"

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az