Алиев учредил уполномоченное представительство президента Азербайджана в НАР, назначил на эту должность Фуада Наджафли

Президент Азербайджана Ильхам Алиев учредил уполномоченное представительство президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике (НАР).

Указ о учреждении представительства опубликован в четверг на сайте главы государства.

Согласно указу, руководство представительством осуществляет назначаемый и освобождаемый с должности президентом Азербайджана и находящимся в его прямом подчинении уполномоченный представитель.

Уполномоченный представитель является должностным лицом, представляющим президента Азербайджана на территории НАР и осуществляет полномочия, определенные президентом Азербайджана.

Центральные и местные органы исполнительной власти и другие государственные структуры должны осуществлять свою деятельность на территории НАР по согласованию с уполномоченным представителем.

Кабинету Министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из указа.

Алиев также подписал распоряжение о назначении Фуада Наджафли уполномоченным представителем президента Азербайджана в НАР.

Б.Рустамбеков