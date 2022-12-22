Алиев учредил уполномоченное представительство президента Азербайджана в НАР, назначил на эту должность Фуада Наджафли

Президент Азербайджана Ильхам Алиев учредил уполномоченное представительство президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике (НАР).
Указ о учреждении представительства опубликован в четверг на сайте главы государства.
Согласно указу, руководство представительством осуществляет назначаемый и освобождаемый с должности президентом Азербайджана и находящимся в его прямом подчинении уполномоченный представитель.
Уполномоченный представитель является должностным лицом, представляющим президента Азербайджана на территории НАР и осуществляет полномочия, определенные президентом Азербайджана.
Центральные и местные органы исполнительной власти и другие государственные структуры должны осуществлять свою деятельность на территории НАР по согласованию с уполномоченным представителем.
Кабинету Министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из указа.
Алиев также подписал распоряжение о назначении Фуада Наджафли уполномоченным представителем президента Азербайджана в НАР.
Б.Рустамбеков
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