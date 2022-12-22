Облигации AzeSteelCompany заинтересовали 5 инвесторов

ОАО «AzeSteelCompany» в четверг разместило облигации на 1,5 млн манатов, сообщает Бакинская фондовая биржа (БФБ).
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на данные БФФ, в ходе аукциона были поданы 5 заявок на сумму 1,5 млн манатов от 5 инвесторов.
В ходе аукциона был размещен весь объем облигаций (1,5 тыс. ценных бумаг номиналом в 1 тыс. манат).
Доходность по облигациям составляет 10% годовых (купонная выплата будет осуществляться раз в квартал), срок обращения – 24 месяца.
Срок погашения облигаций – 11 декабря 2024 года. Андеррайтером размещения выступает ЗАО "Инвестиционная компания AzFinance".
AzeSteelCompany занимается производством арматуры и изделий из металла.
Акционерами общества являются 3 физических лица: Джамаледдин Исмайлов (72,96%), Кенан Агаев (7,04%), Омар Гусейнов (10%) и одно юридическое лицо – ЗАО «Инвестиционная компания AzFinance» (10%).
По данным компании, по состоянию на 30 июня 2022 года уставный капитал AzeSteelCompany равен 8 млн 354,9 тыс. манатов, активы – 16 млн 515,417 тыс. манатов, обязательства – 7 млн 121,16 тыс. манатов.
Компания завершила первое полугодие 2022 года с чистой прибылью в размере 437,216 тыс. манатов.
Х.Насирзаде
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