В Азербайджане от COVID-19 с начала пандемии умерли свыше 10 тыс. человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 81 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 825 тыс. 737, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.
Днем ранее сообщалось о 129 случаях.
За сутки из-за новой коронавирусной инфекции скончались 3 человека. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 2 человека, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 815 тыс. 141 человек (+107 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 594 человека.
За сутки медики провели 2 тыс. 100 тестов на коронавирус против 2 тыс. 707 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 415 тыс. 31 теста на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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