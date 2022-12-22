Турция повысит МРОТ на 55% в 2023 году

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Турции в 2023 году увеличится на 55% - до 8,5 тыс. лир ($455), заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении в четверг.
В текущем году МРОТ был повышен на 50,5% с января, а затем его уровень был поднят еще почти на 30%, отмечает агентство Bloomberg.
По данным турецкого министерства труда, более трети населения официально получают минимальную зарплату.
Темпы роста потребительских цен в стране в 2022 году, как ожидается, составят порядка 65% - максимум за четверть века. Это пятый по величине в мире уровень инфляции в текущем году, по расчетам Международного валютного фонда. В следующем году ожидается ее замедление до 22%.
Падение курса лиры стало еще одним негативным фактором для семейных бюджетов. С начала года она снизилась почти на 29% по отношению к доллару США.
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