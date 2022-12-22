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Внешняя политика 22.12.2022 16:48

Посол Азербайджана в Софии проинформировал МИД Болгарии о позиции Баку по ситуации вокруг Лачинской дороги

Посол Азербайджана в Софии Гусейн Гусейнов провел встречу с заместителем министра иностранных дел Болгарии Костадином Коджабашевым в МИД Болгарии, в ходе которой представил позицию Баку в отношении последних событий, связанных с ситуацией на Лачинской дороге.

Об этом «Интерфакс-Азербайджан» сообщает со ссылкой на МИД Болгарии.

«Коджабашев принял сегодня (в среду - ИФ-Аз) в министерстве иностранных дел чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Болгарии Гусейна Гусейнова. Цель разговора состояла в том, чтобы представить позицию Азербайджана в отношении последних событий в ситуации вокруг т.н. "Лачинского коридора", - говорится в информации.

Коджабашев заявил, что Болгария поддерживает традиционно дружеские и партнерские отношения, как с Азербайджаном, так и с Арменией, и не занимает чьей-либо стороны в двусторонних вопросах между Баку и Ереваном.

Он отметил, что Болгария придает важное значение отношениям с Азербайджаном как стратегическим партнером на Южном Кавказе и в более широком Черноморском регионе, особенно в контексте энергодиверсификации.

Согласно МИД Болгарии, собеседники также обсудили "интенсивный политический диалог" между Софией и Баку на высоком и высшем уровне.

«Обе стороны сошлись во мнении, что нынешний интенсивный политический диалог должен продолжаться, и обсудили возможности углубления транспортных связей между двумя странами, а также перспективы развития сотрудничества в энергетической сфере», говорится в сообщении.

Уточняется, что встреча состоялась по инициативе азербайджанской стороны.

Р.Керимов

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Тэги: БОЛГАРИЯ, ПОСОЛ, ДОРОГА


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