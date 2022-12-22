Посол Азербайджана в Софии проинформировал МИД Болгарии о позиции Баку по ситуации вокруг Лачинской дороги

Посол Азербайджана в Софии Гусейн Гусейнов провел встречу с заместителем министра иностранных дел Болгарии Костадином Коджабашевым в МИД Болгарии, в ходе которой представил позицию Баку в отношении последних событий, связанных с ситуацией на Лачинской дороге.
Об этом «Интерфакс-Азербайджан» сообщает со ссылкой на МИД Болгарии.
«Коджабашев принял сегодня (в среду - ИФ-Аз) в министерстве иностранных дел чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Болгарии Гусейна Гусейнова. Цель разговора состояла в том, чтобы представить позицию Азербайджана в отношении последних событий в ситуации вокруг т.н. "Лачинского коридора", - говорится в информации.
Коджабашев заявил, что Болгария поддерживает традиционно дружеские и партнерские отношения, как с Азербайджаном, так и с Арменией, и не занимает чьей-либо стороны в двусторонних вопросах между Баку и Ереваном.
Он отметил, что Болгария придает важное значение отношениям с Азербайджаном как стратегическим партнером на Южном Кавказе и в более широком Черноморском регионе, особенно в контексте энергодиверсификации.
Согласно МИД Болгарии, собеседники также обсудили "интенсивный политический диалог" между Софией и Баку на высоком и высшем уровне.
«Обе стороны сошлись во мнении, что нынешний интенсивный политический диалог должен продолжаться, и обсудили возможности углубления транспортных связей между двумя странами, а также перспективы развития сотрудничества в энергетической сфере», говорится в сообщении.
Уточняется, что встреча состоялась по инициативе азербайджанской стороны.
Р.Керимов
ЕБРР выделяет $50 млн на обеспечение высокоскоростным интернетом регионы Азербайджана
Облигации AzeSteelCompany заинтересовали 5 инвесторов
В Азербайджане от COVID-19 с начала пандемии умерли свыше 10 тыс. человек
Продажи алкоголя на аукционах Sotheby`s достигли рекордных $150 млн в 2022г
Netflix инвестирует $900 млн в новую киностудию на месте закрывшейся военной базы в Нью-Джерси
Алиев поручил Наджафли провести реформы в Нахчыване
Азеришыг направит 4,7 млн манатов на работы в Сальянском районе
ЕС пока не согласовал девятый пакет санкций против РФ, остается нерешенным ряд вопросов - Боррель
Бывшие президенты Молдовы лишатся
В Иране задержали несколько человек по подозрению в связях с «Моссадом»
Глава Генштаба РФ усомнился в готовности Запада решить проблемы на Южном Кавказе
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Компания «Azpetrol» избрана «Сетью автозаправочных станций года»
NEQSOL Holding укрепляет корпоративное управление новыми назначениями
«Клиенты всегда знают, что они находятся в центре мыслей и действий команды AccessBank-а.» Интервью с Андреа Хагманн, Член Наблюдательного Совета AccessBank
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают