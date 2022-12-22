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СНГ 22.12.2022 18:05

Бывшие президенты Молдовы лишатся госохраны

Бывшие руководители Молдовы будут лишены права пользоваться государственной охраной. Это предусмотрено проектом закона, принятым в четверг парламентом в первом чтении.

Согласно законопроекту, бывшие президенты, председатели парламентов и премьер-министры после ухода с должности не будут пользоваться услугами Службы государственной охраны. В настоящее время экс-президенты имеют такое право пожизненно, а бывшие спикеры и премьеры - в течение года после ухода с должности.

Депутат правящей партии PAS, председатель парламентской комиссии по безопасности и обороне Лилиан Карпа, который выступил с законодательной инициативой по этому поводу, заявил, что исключение данных категорий из списка лиц, пользующихся услугами государственной охраны, "направлено на сокращение расходов и повышение эффективности использования государственных средств".

В законопроекте также предлагается скорректировать некоторые понятия закона о государственной охране, а также дополнить его новыми положениями, направленными на усовершенствование процесса обучения персонала Службы. Также документом предусмотрено увеличение на одну штатную единицу количества заместителей директора Службы.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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