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Финансы 22.12.2022 21:05

Международные резервы РФ с 9 по 16 декабря выросли на $5,2 млрд

Международные резервы России на 16 декабря составили $581,7 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 9 декабря международные резервы равнялись $576,5 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $5,2 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

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