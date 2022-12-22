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Транспорт и связь 22.12.2022 17:08

ЕБРР выделяет $50 млн на обеспечение высокоскоростным интернетом регионы Азербайджана

ООО «Aztelekom» привлекло кредит от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в размере $50 млн (85 млн манатов) на реализацию проекта по обеспечению регионов Азербайджана высокоскоростным интернетом за счет модернизации инфраструктуры связи.

Как сообщает Aztelekom, 22 декабря состоялась онлайн-встреча между гендиректором общества Клаусом Мюллером и управляющим директором ЕБРР по странам Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, в рамках которой был подписан кредитный договор.

На реализацию проекта ЕБРР выделяет $50 млн. Кредит будет состоять из двух траншей - по $25 млн каждый.

Кредитные средства ЕБРР будут направлены на финансирование внедрения самой современной широкополосной инфраструктуры в более чем 280 тысяч домохозяйств в регионах Азербайджана. Основной целью проекта является расширение зоны охвата сети широкополосного доступа в Азербайджане и повышение уровня качества телефонной связи и интернета в регионах.

«Благодаря этой финансовой поддержке компания улучшит скорость, емкость и пропускную способность запланированного расширения сети, таким образом сократив цифровое неравенство между городом и сельской местностью. Это позволит Aztelekom обеспечить качественный, бесперебойный интернет и увеличить среднюю скорость интернета по всей стране», - подчеркивает компания.

В рамках проекта «Онлайн Азербайджан», реализуемого Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и основным оператором которого является компания Aztelekom, до конца 2024 года планируется построить широкополосную сеть, покрывающую всю территорию страну высокоскоростным интернетом.

В рамках проекта предусматривается замена существующего оборудования ADSL на оборудование GPON, работающее с современной платформой IMS, замена старой медной магистральной кабельной инфраструктуры оптическими кабелями и построение оптической распределительной сети. Данная технология значительно повышает качество интернета и дает возможность предоставлять дополнительные услуги, включая IPTV.

С начала осуществления проекта в 2017 году и по сегодняшний день около 766 тыс. домохозяйств в Азербайджане уже получили доступ к оптическому интернету, при чем 539 тыс. из них – в течение 2021-2022гг. В целом, к концу проекта планируется обеспечить все домохозяйства на территории страны высокоскоростным интернетом посредством GPON и других широкополосных технологий.

ООО «Aztelekom» создано в августе 1992 года и объединяет 57 местных телекоммуникационных компаний. Общество входит в структуру министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года. За период сотрудничества банк утвердил выделение Азербайджану кредитов почти на 3,8 млрд евро для реализации 184 проекта.

Р.Ахмедов

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Тэги: AZTELEKOM, ЕБРР, КРЕДИТ


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