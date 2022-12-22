Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

21.12 $/bbl +/- WTI 78.29 +2.06 Brent 82.20 +2.21

22.12.2022 17:14

Алиев поручил Наджафли провести реформы в Нахчыване

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял Фуада Наджафли, назначенного уполномоченным представителем президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике (НАР), и дал ему соответствующие поручения.

«В ходе встречи говорилось о проводимых в НАР широкомасштабных работах, в том числе по реализации крупных инфраструктурных проектов, обеспечению 100%-го уровня газификации Нахчывана, энергоснабжению, строительству современных дорог, объектов образования и здравоохранения и созданию новых рабочих мест», - сообщаетcя в информации на сайте главы государства.

Также отмечалось, что из государственного бюджета Азербайджана НАР ежегодно выделяются дотации в большом объеме.

«Президент Алиев поручил Наджафли, как уполномоченному представителю главы государства, приложить все усилия в деятельности, связанной с заботой о людях, борьбой с коррупцией, взяточничеством, прозрачностью, правильной кадровой политикой и работой в тесном контакте с центральными органами исполнительной власти», - говорится в сообщении.

Наджафли заверил главу государства, что намерен приложить все усилия для обеспечения широкомасштабных реформ в НАР.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, НАР, ПОРУЧЕНИЯ

Политика

Экономика

Общество

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az