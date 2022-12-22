Алиев поручил Наджафли провести реформы в Нахчыване

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял Фуада Наджафли, назначенного уполномоченным представителем президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике (НАР), и дал ему соответствующие поручения.
«В ходе встречи говорилось о проводимых в НАР широкомасштабных работах, в том числе по реализации крупных инфраструктурных проектов, обеспечению 100%-го уровня газификации Нахчывана, энергоснабжению, строительству современных дорог, объектов образования и здравоохранения и созданию новых рабочих мест», - сообщаетcя в информации на сайте главы государства.
Также отмечалось, что из государственного бюджета Азербайджана НАР ежегодно выделяются дотации в большом объеме.
«Президент Алиев поручил Наджафли, как уполномоченному представителю главы государства, приложить все усилия в деятельности, связанной с заботой о людях, борьбой с коррупцией, взяточничеством, прозрачностью, правильной кадровой политикой и работой в тесном контакте с центральными органами исполнительной власти», - говорится в сообщении.
Наджафли заверил главу государства, что намерен приложить все усилия для обеспечения широкомасштабных реформ в НАР.
Н.Аббасова
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