Глава Генштаба РФ усомнился в готовности Запада решить проблемы на Южном Кавказе

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов считает, что западные страны стремятся укрепиться на Южном Кавказе.

"Важное место в реализации устремлений отводится наращиванию сотрудничества в военной сфере и укреплению влияния в Закавказье, в том числе путем демонстрации мнимой готовности в решении карабахской проблемы", - сказал Герасимов в четверг на брифинге для военных атташе иностранных государств.

"В Средней Азии негативное влияние на обстановку оказывает политика стран Запада, продиктованная нарастающим соперничеством за контроль над топливно-энергетическими и другими сырьевыми ресурсами регионов", - заявил он.