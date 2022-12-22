Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

21.12 $/bbl +/- WTI 78.29 +2.06 Brent 82.20 +2.21

Регион 22.12.2022 17:24

Глава Генштаба РФ усомнился в готовности Запада решить проблемы на Южном Кавказе

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов считает, что западные страны стремятся укрепиться на Южном Кавказе.

"Важное место в реализации устремлений отводится наращиванию сотрудничества в военной сфере и укреплению влияния в Закавказье, в том числе путем демонстрации мнимой готовности в решении карабахской проблемы", - сказал Герасимов в четверг на брифинге для военных атташе иностранных государств.

"В Средней Азии негативное влияние на обстановку оказывает политика стран Запада, продиктованная нарастающим соперничеством за контроль над топливно-энергетическими и другими сырьевыми ресурсами регионов", - заявил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ГЕНШТАБ, КАРАБАХ


Похожие новости


Велиев обсудил с Шойгу ситуацию в регионе Начальник Генштаба Ирана посетил судостроительную верфь в Астрахани Президент Азербайджана принял в Баку начальника Генштаба ВС РФ, обсуждались вопросы региональной безопасности Глава российского Генштаба Герасимов обсудил с азербайджанским коллегой вопросы безопасности и ВТС Начальник Генштаба ВС РФ прибыл в Баку, где проведет переговоры с главкомом сил НАТО в Европе Странам СНГ необходимо укрепить военное сотрудничество для борьбы с терроризмом - начальник Генштаба РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az