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СНГ 22.12.2022 18:29

В Генштабе РФ оценили военную помощь Запада Украине в $100 млрд

РФ оценивает размер помощи, которую получила Украина от западных стран, в 100 млрд долларов, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"На сегодня США и их союзники последовательно наращивают объемы военной помощи Киеву для придания конфликту затяжного характера. Совокупная зарубежная финансовая помощь Украине составила почти 100 млрд долларов", - сказал Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств в четверг.

По его словам, в поставках вооружения наиболее значительный вклад вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.

Он отметил, что всего с начала "специальной военной операции", страны Запада передали Украине четыре самолета, более 30 вертолетов, свыше 350 танков, около 1000 ББМ (боевая бронированная машина - ИФ), не менее 800 бронеавтомобилей, а также до 700 артиллерийских систем, 100 единиц РСЗО, 130 тыс. противотанковых средств, свыше 5300 ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс - ИФ) и не менее 5 тыс. БПЛА (беспилотный летательный аппарат - ИФ) различного назначения.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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