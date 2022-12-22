В Генштабе РФ оценили военную помощь Запада Украине в $100 млрд

РФ оценивает размер помощи, которую получила Украина от западных стран, в 100 млрд долларов, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"На сегодня США и их союзники последовательно наращивают объемы военной помощи Киеву для придания конфликту затяжного характера. Совокупная зарубежная финансовая помощь Украине составила почти 100 млрд долларов", - сказал Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств в четверг.

По его словам, в поставках вооружения наиболее значительный вклад вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.

Он отметил, что всего с начала "специальной военной операции", страны Запада передали Украине четыре самолета, более 30 вертолетов, свыше 350 танков, около 1000 ББМ (боевая бронированная машина - ИФ), не менее 800 бронеавтомобилей, а также до 700 артиллерийских систем, 100 единиц РСЗО, 130 тыс. противотанковых средств, свыше 5300 ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс - ИФ) и не менее 5 тыс. БПЛА (беспилотный летательный аппарат - ИФ) различного назначения.