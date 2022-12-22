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Внешняя политика 22.12.2022 17:33

Байрамов в разговоре с Лавровым заявил о недопустимости искусственного создания впечатления об ухудшении гуманитарной ситуации в Ханкенди

Вопросы, связанные с реализацией трехсторонних заявлений, текущую ситуацию в регионе и вокруг Лачинской дороги, обсудили в четверг в ходе телефонного разговора главы МИД Азербайджана и России Джейхун Байрамов и Сергей Лавров.

По информации МИД Азербайджана, Байрамов в ходе разговора отметил, что азербайджанская сторона в соответствии со своими обязательствами гарантирует безопасность движения граждан, транспортных средств и грузов по Лачинской дороге. По его словам, как видно на видеозаписях, имеющихся в соцсетях и показанных СМИ, дорога открыта для движения автомобилей Международного комитета Красного Креста, армянских машин скорой помощи, автомобилей российского миротворческого контингента и других транспортных средств.

Он подчеркнул, что акция протеста азербайджанских экологических активистов и представителей НПО проводится против незаконной экономической деятельности со стороны армян на территории Азербайджана, кроме этого, участники акции требуют недопускать военных провокаций Армении в регионе.

В ходе разговора было отмечено, что несмотря на создание всех условий для использования Лачинской дороги в гуманитарных целях, со стороны Армении и лиц, выдающихся себя за «представителей» армян, проживающих на территории Азербайджана (в Карабахском регионе – ИФ), «недопустимо искусственно создавать впечатление об ухудшение гуманитарной ситуации».

«В ходе телефонного разговора министры провели также обмен мнениями по актуальным вопросам повестки дня сотрудничества двух государств и другим направлениям, представляющим взаимный интерес», - подчеркивает МИД Азербайджана.

Б.Рустамбеков

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Тэги: БАЙРАМОВ, ЛАВРОВ, РАЗГОВОР


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