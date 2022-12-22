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ТЭК 22.12.2022 18:45

Британские ВЭС произвели рекордный объем электроэнергии в 2022 году

Британские ветряные электростанции произвели рекордный объем электроэнергии в 2022 году в связи с благоприятными для сектора погодными условиями и ростом числа ветрогенераторов (ВЭУ).

Это несколько смягчило последствия энергетического кризиса в стране, вызванного скачком цен на газ. Строительство новых ветропарков позволит Великобритании сократить использование газа и поможет ей в достижении климатических целей, отмечает агентство Bloomberg.

С начала текущего года британские ветропарки выработали в общей сложности 74 тераватт-часов (ТВтч) электроэнергии, свидетельствуют данные генерирующей компании National Grid. Предыдущий рекорд - 68 ТВтч - был поставлен в 2020 году.

Условия для ветроэнергетики в Британии являются одними из самых благоприятных в Европе: большинство ВЭУ установлено в море, где ветра являются более сильными и устойчивыми, чем на суше.

В следующем году в стране начнет работать по крайней мере одна офшорная ВЭС - проект Seagreen мощностью 1,1 ГВт, который реализуют SSE Plc и TotalEnergies SE, планируется запустить летом.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВЕТРОГЕНЕРАЦИЯ, РЕКОРД

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