В G7 заявили, что санкции против РФ не направлены против поставок продовольствия

Санкции против РФ не преследуют цель нанести ущерб поставкам продовольствия в мире, заявили министры финансов стран G7.

"Мы подтверждаем, что санкции не направлены против продовольствия", - говорится в заявлении министров финансов G7, распространенном в четверг.

Авторы пояснили, что страны G7 разрешают беспрепятственные поставки сельскохозяйственной продукции и прилагают усилия на то, чтобы предотвратить возможные негативное влияние ограничительных мер на государства, которых санкции в отношении РФ не касаются.

Ранее на этой неделе генсек ООН Антониу Гутерриш приветствовал решение ЕС сделать исключения в санкционном режиме в отношении лиц и структур из России, связанных с экспортом сельхозпродукции.