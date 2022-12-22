Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

21.12 $/bbl +/- WTI 78.29 +2.06 Brent 82.20 +2.21

ТЭК 22.12.2022 19:45

Мексика одобрила Eni бурение глубоководной скважины на Блоке 28 с участием ЛУКОЙЛа

Национальная комиссия по углеводородам Мексики (CNH) одобрила планы Eni de Mexico по бурению глубоководной скважины Nabte-1EXP на Блоке 28, где компания работает с российским "ЛУКОЙЛом", сообщает мексиканское издание Imagen de Veracruz.

Инвестиции в эти работы по контракту CNH-R03-L01-G-CS-01/2018 оцениваются в $66,2 млн. Глубина скважины может составить до 4425 метров.

Программа Eni de Mexico рассчитана на 82 дня, из которых бурение намечено с 13 февраля по 26 апреля 2023 года. Перспективные ресурсы оцениваются в 230,4 млн баррелей нефтяного эквивалента.

В марте 2018 года "ЛУКОЙЛ" и Eni стали победителями тендера по Блоку 28, расположенному на шельфе Мексиканского залива в нефтеносной провинции Куэнкас-дель-Суресте (Cuencas del Sureste). Доля "ЛУКОЙЛа" - 25%, Eni - 75% (оператор). Разработка предполагается на условиях соглашения о разделе продукции (СРП). Площадь блока составляет 807 кв. км., глубина воды колеблется от 60 до 600 метров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МЕКСИКА, ENI, ЛУКОЙЛ, СКВАЖИНА

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az