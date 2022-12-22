Мексика одобрила Eni бурение глубоководной скважины на Блоке 28 с участием ЛУКОЙЛа

Национальная комиссия по углеводородам Мексики (CNH) одобрила планы Eni de Mexico по бурению глубоководной скважины Nabte-1EXP на Блоке 28, где компания работает с российским "ЛУКОЙЛом", сообщает мексиканское издание Imagen de Veracruz.
Инвестиции в эти работы по контракту CNH-R03-L01-G-CS-01/2018 оцениваются в $66,2 млн. Глубина скважины может составить до 4425 метров.
Программа Eni de Mexico рассчитана на 82 дня, из которых бурение намечено с 13 февраля по 26 апреля 2023 года. Перспективные ресурсы оцениваются в 230,4 млн баррелей нефтяного эквивалента.
В марте 2018 года "ЛУКОЙЛ" и Eni стали победителями тендера по Блоку 28, расположенному на шельфе Мексиканского залива в нефтеносной провинции Куэнкас-дель-Суресте (Cuencas del Sureste). Доля "ЛУКОЙЛа" - 25%, Eni - 75% (оператор). Разработка предполагается на условиях соглашения о разделе продукции (СРП). Площадь блока составляет 807 кв. км., глубина воды колеблется от 60 до 600 метров.
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