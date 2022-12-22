Российско-азербайджанские переговоры на уровне глав МИД состоятся в пятницу в Москве

Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу в Москве проведет переговоры с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"23 декабря в Москве состоятся переговоры Министров иностранных дел Российской Федерации и Азербайджанской Республики С.В.Лаврова и Д.А.Байрамова", - подтвердили в МИД России.
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