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Дальнее зарубежье 22.12.2022 19:55

Российско-азербайджанские переговоры на уровне глав МИД состоятся в пятницу в Москве

Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу в Москве проведет переговоры с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"23 декабря в Москве состоятся переговоры Министров иностранных дел Российской Федерации и Азербайджанской Республики С.В.Лаврова и Д.А.Байрамова", - подтвердили в МИД России.

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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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