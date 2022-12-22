Цены на нефть перешли к снижению, Brent торгуется на уровне $82,13 за баррель

Цены на нефть перешли к снижению на торгах в четверг.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:40 составляет $82,13 за баррель, что на $0,07 (0,09%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерсы на нефть WTI на февраль в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени торгуются на уровне $78,15 за баррель, что на $0,14 (0,18%) ниже итогового значения среды.
Рынок уверенно вырос накануне на данных о резком сокращении запасов нефти в США. Подъем мог быть еще более существенным, если бы не прогнозы ухудшения погодных условий в Штатах, которое, вероятно, ограничит передвижение граждан по стране в рождественские праздники, отмечают аналитики XM, мнение которых приводит Market Watch.
Запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5,9 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики страны. Эксперты ожидали менее существенного сокращения - на 2,5 млн баррелей.
В то же время товарные резервы бензина выросли на 2,53 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 242 тыс. баррелей.
"Активный экспорт и падение импорта из-за приостановки работы нефтепровода Keystone привели к существенному снижению запасов нефти, - написал ведущий нефтяной аналитик Kplr Мэтт Смит. - Загруженность НПЗ упала до минимума за семь недель, что несколько ограничило сокращение резервов, как и высвобождение 3,7 млн баррелей из стратегических запасов".
Подъем нефтяного рынка, отмечавшийся ранее в четверг, сошел на нет в том числе из-за укрепления доллара США, начавшегося после улучшения министерством торговли США оценки роста ВВП за третий квартал.
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