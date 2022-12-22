Власти Азербайджана продлили до 1 марта 2023 года специальный карантинный режим в стране из-за COVID-19

Кабинет министров Азербайджана в четверг продлил специальный карантинный режим в стране из-за COVID-19 до 1 марта 2023 года (06:00).
«Срок действующего в Азербайджане специального карантинного режима истекал в 06:00 1 января 2023 года. Постановлением премьер-министра Али Асадова, он продлен до 06:00 1 марта 2023 года", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.
Специальный карантинный режим в Азербайджане из-за COVID-19 действует с середины марта 2020 года. При этом большинство ограничений из-за коронавируса уже снято.
В целом, в Азербайджане по состоянию на 22 декабря коронавирусом заболели 825,737 тыс. человек, вылечились – 815,141 тыс. человек. От коронавируса умерли 10002 человека. В настоящее время активными больными являются 594 человека.
В Азербайджане с января 2021 года населению сделано свыше 13,9 млн доз вакцин от COVID-19.
Х.Насирзаде
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