Турция пока не видит шагов со стороны Финляндии и Швеции для решения вопроса об их вступлении в НАТО - глава МИД

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в четверг, что Стокгольм и Хельсинки все так же не выполняют обязательства, которые предусмотрены соглашением трех стран для урегулирования вопроса о членстве Швеции и Финляндии в НАТО, сообщает "Анадолу".
"Практических шагов по вопросу выдачи Финляндией и Швецией Турции лиц, причастных к терроризму, а также замораживания активов преступных структур нет", - передает "Анадолу" слова Чавушоглу после встречи со своим шведским коллегой Тобиасом Бильстрёмом.
Однако глава МИД отметил, что Стокгольм предпринимает и правильные действия, и упомянул депортацию Швецией в Турцию человека, связанного с Рабочей партией Курдистана. Также Чавушоглу указал на продвижение вперед по вопросу отмены ограничений на поставки оборонной продукции в Турцию.
В свою очередь глава МИД Швеции Бильстрём на пресс-конференции подчеркнул, что Стокгольм придерживается своих обязательств в рамках трехстороннего соглашения.
"Швеция выполняет свои обещания. Мы очень серьезно относимся к этому. Мы начали предпринимать шаги по каждому пункту меморандума и будем продолжать их реализовывать", - сказал дипломат.
Страны-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти государства присоединятся к НАТО, как только все государства-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении.
На сегодняшний день из 30 стран-членов НАТО членство Швеции и Финляндии в альянсе пока не ратифицировали Турция и Венгрия. При этом Венгрия заявила о намерении ратифицировать протоколы в феврале будущего года.
Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от скандинавских стран объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре.
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