Санду пригласила Алиева посетить с визитом Молдову

Президент Молдовы Майя Санду поздравила президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения и пригласила азербайджанского лидера посетить с визитом Кишинев.

«По случаю Вашего дня рождения примите мои искренние поздравления и наилучшие пожелания здоровья и процветания. Отмечаю особый характер отношений дружбы и сотрудничества между Республикой Молдова и Азербайджанской Республикой, основанных на взаимном доверии и уважении», - говорится в поздравлении Санду, опубликованном на сайте азербайджанского лидера.





Он выразила уверенность, что совместными усилиями партнерство между двумя странами будет развиваться, особенно в энергетике, торговле, АПК и культуре.





«Также хотела бы выразить свою благодарность и высокую признательность за помощь, оказанную Азербайджаном моей стране. Я ценю продвижение политического диалога между нашими странами и буду удостоена чести приветствовать Вас с визитом в Республике Молдова», - подчеркнула Санду.





Президент Алиев 24 декабря будет отмечать 61-летие.





Х.Насирзаде