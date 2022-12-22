Санду пригласила Алиева посетить с визитом Молдову

Президент Молдовы Майя Санду поздравила президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения и пригласила азербайджанского лидера посетить с визитом Кишинев.
«По случаю Вашего дня рождения примите мои искренние поздравления и наилучшие пожелания здоровья и процветания. Отмечаю особый характер отношений дружбы и сотрудничества между Республикой Молдова и Азербайджанской Республикой, основанных на взаимном доверии и уважении», - говорится в поздравлении Санду, опубликованном на сайте азербайджанского лидера.
Он выразила уверенность, что совместными усилиями партнерство между двумя странами будет развиваться, особенно в энергетике, торговле, АПК и культуре.
«Также хотела бы выразить свою благодарность и высокую признательность за помощь, оказанную Азербайджаном моей стране. Я ценю продвижение политического диалога между нашими странами и буду удостоена чести приветствовать Вас с визитом в Республике Молдова», - подчеркнула Санду.
Президент Алиев 24 декабря будет отмечать 61-летие.
Х.Насирзаде
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