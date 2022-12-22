Азербайджан представил в международные институты доказательства грубых нарушений прав человека со стороны Армении - МИД

Официальный Баку представил в международные институты доказательства грубых нарушений прав человека со стороны Армении, говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«Доказательства грубых нарушений прав человека и международного права со стороны Армении были представлены нами в различные международные институты, в том числе в Международный суд, Совет Европы и Генеральному секретарю ООН», - сообщает МИД.





Ведомство подчеркнуло, что Азербайджан и впредь будет соблюдать свои международно-правовые обязательства. «Азербайджан призывает Армению прекратить провокации против Азербайджана», - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.





МИД также прокомментировал решение, принятое накануне Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) на основании жалобы Армении. «Решение ЕСПЧ подтверждает гарантии, предоставленные Азербайджаном в соответствии с Трехсторонней декларацией, особенно в отношении «безопасности лиц, транспортных средств и товаров, перемещающихся в обоих направлениях через Лачинский коридор»», - заявили во внешнеполитическом ведомстве.





В частности, МИД подчеркивает, что в СМИ имеется достаточно видео доказательств того, что армянские машины скорой помощи, как и транспортные средства Красного креста свободно передвигаются по Лачинской дороге.





Вместе с тем МИД выражает озабоченность тем фактом, что Армения использует Лачинскую дорогу для перевозки мин в Азербайджан и их установку в домах гражданского населения в Лачине, чтобы помешать возвращению азербайджанских семей.





Х.Насирзаде