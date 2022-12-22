Сотрудник разведки Германии задержан по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Власти ФРГ задержали в среду в Берлине сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии (BND) по подозрению в шпионаже в пользу России, передает в четверг "Хандельсблатт".
"BND разоблачила собственного сотрудника, который, по всей видимости, работал на Россию. Генеральная прокуратура ФРГ сообщила в четверг, что Федеральное ведомство уголовной полиции Германии накануне провело его задержание", - сообщает газета.
По данным следствия, задержанный ранее в этом году передавал информацию российским спецслужбам, но какую именно, не сообщается.
В свою очередь издание t-online сообщает, что в квартире подозреваемого, а также на двух объектах BND прошли обыски.
Сотрудник BND в четверг предстал перед судьей, его обвиняют в государственной измене.
Руководитель BND Бруно Каль заверил, что в связи с этим делом в службе проходит внутренняя проверка. Он пообещал сотрудничать со следственными органами для прояснения обстоятельств инцидента, но пока отказался предавать публичной огласке детали дела.
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