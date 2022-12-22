Путин запретил Газпрому покупать газ у СП с Wintershall Dea и OMV дороже регулируемой цены

Покупка "Газпромом" природного газа у совместных предприятий с германской Wintershall Dea и австрийской OMV дороже регулируемой цены запрещена новым указом президента России.
Указ от 22.12.2022 № 943 "О применении специальных экономических мер в сфере поставок природного газа в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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