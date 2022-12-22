Путин: Россия не отказывалась от переговоров с Украиной

Россия не отказывалась от переговоров с Украиной, рано или поздно стороны в состоянии конфликта начинают договариваться, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Все вооруженные конфликты заканчиваются так или иначе какими-то переговорами на дипломатическом треке. А мы и не отказывались никогда. Это руководство Украины само себе запретило вести переговоры", - сказал Путин журналистам в четверг.
По его мнению, это выглядит несколько необычно и даже странно.
"Тем не менее, рано или поздно, конечно, любые стороны, находящиеся в состоянии конфликта, садятся и договариваются. Чем быстрее это осознание придёт к тем, кто нам противостоит, тем лучше. Мы-то от этого никогда и не отказывались", - заявил Путин.
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