G7 мобилизовала до $32 млрд для Украины на 2023г

Страны G7 мобилизовали уже до $32 млрд в помощь Украине на 2023 год, говорится в заявлении министров финансов G7, опубликованном в четверг.

"Сегодня мы подтверждаем наш общий подход к скоординированной бюджетной и экономической поддержке в следующем году в соответствии с потребностями правительства Украины: на 2023 год мы уже мобилизовали до $32 млрд (. . .) для Украины и продолжаем работать над этим далее", - говорится в заявлении.

Эта сумма включает 18 млрд евро от ЕС, а также "очень значительный" пакет поддержки со стороны США, который может быть одобрен Конгрессом США позднее на этой неделе. Помимо того, дополнительную бюджетную поддержку Украине на 2023 год готовит Япония, говорится в сообщении.

"Мы готовы делать больше по мере необходимости для бюджетной и экономической поддержки в дополнение к нашей военной, гуманитарной помощи, сотрудничеству в целях развития и поддержке скорейшего восстановления. Мы также настоятельно рекомендуем другим донорам активизировать свою поддержку", - говорится в заявлении.

Министры отметили, что в 2022 году для Украины страны G7 мобилизовали $32,7 млрд бюджетной поддержки. "Эти средства в настоящее время уже выплачены или находятся в процессе выплаты", - говорится в сообщении.