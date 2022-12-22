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Дальнее зарубежье 22.12.2022 22:32

Зеленский везет из Вашингтона решения, которые ждали Силы обороны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что везет из США в Украину решения, которых ждали силы обороны.

«Возвращаемся из Вашингтона – едем с хорошими результатами. С тем, что действительно поможет. Когда мы говорим «патриоты» в Украине и в Соединенных Штатах, мы все равно подразумеваем защиту государства и людей. Этот вопрос решен для Украины», - сказал Зеленский в видеообращении в четверг.

По его словам, «есть и финансовая поддержка. Есть и другие договоренности – о них чуть позже».

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Тэги: ЗЕЛЕНСКИЙ, США, ИТОГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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