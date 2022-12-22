Зеленский везет из Вашингтона решения, которые ждали Силы обороны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что везет из США в Украину решения, которых ждали силы обороны.
«Возвращаемся из Вашингтона – едем с хорошими результатами. С тем, что действительно поможет. Когда мы говорим «патриоты» в Украине и в Соединенных Штатах, мы все равно подразумеваем защиту государства и людей. Этот вопрос решен для Украины», - сказал Зеленский в видеообращении в четверг.
По его словам, «есть и финансовая поддержка. Есть и другие договоренности – о них чуть позже».
Гаджиев и Салливан обсудили мирный договор между Баку и Ереваном, региональную безопасность
Азербайджан представил в международные институты доказательства грубых нарушений прав человека со стороны Армении - МИД
Путин: price cap на нефть не наносит финансового ущерба ни российским компаниям, ни бюджету
Путин запретил Газпрому покупать газ у СП с Wintershall Dea и OMV дороже регулируемой цены
Международные резервы РФ с 9 по 16 декабря выросли на $5,2 млрд
В Индии решили проверять на COVID-19 в аэропортах 2% прибывающих в страну пассажиров
Власти Азербайджана продлили до 1 марта 2023 года специальный карантинный режим в стране из-за COVID-19
В Азербайджане от COVID-19 с начала пандемии умерли свыше 10 тыс. человек
Алиев поручил Наджафли провести реформы в Нахчыване
Азеришыг направит 4,7 млн манатов на работы в Сальянском районе
ЕС пока не согласовал девятый пакет санкций против РФ, остается нерешенным ряд вопросов - Боррель
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Компания «Azpetrol» избрана «Сетью автозаправочных станций года»
NEQSOL Holding укрепляет корпоративное управление новыми назначениями
«Клиенты всегда знают, что они находятся в центре мыслей и действий команды AccessBank-а.» Интервью с Андреа Хагманн, Член Наблюдательного Совета AccessBank
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают