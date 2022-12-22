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Дальнее зарубежье 22.12.2022 23:46

Сенат США одобрил проект бюджета в $1,7 трлн на 2023 год

Сенат США в четверг проголосовал за проект бюджета на сумму $1,7 трлн, который включает в себя очередную помощь Украине в размере около $45 млрд, сообщает NBC News.

"Законопроект, за который проголосовали 68 сенаторов, а 29 выступили против, сохранит финансирование администрации до следующей осени. (...) Законопроект также включает дополнительную военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине почти на $45 млрд", - информирует телеканал.

Теперь законопроект передадут в Палату представителей Конгресса США для одобрения, а затем его должен будет подписать президент США Джо Байден.

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Тэги: США, СЕНАТ, БЮДЖЕТ, ОДОБРЕНИЕ


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