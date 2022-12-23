Южная Корея провела военные учения у островов Токто, на которые претендует Япония

Южная Корея на этой неделе провела регулярные военные учения на островах Токто (японское название - Такэсима), права на которые заявляет Токио, сообщает "Ренхап" со ссылкой на осведомленный источник.
По словам источника, учения были направлены на обеспечение военной готовности страны отразить потенциальное иностранное проникновение на острова.
Данные учения проводятся Южной Кореей регулярно, начиная с 1986 года. С 2003 года они проходят два раза в год.
Отмечается, что данные учения были проведены, поскольку Токио возобновил притязания на острова в пересмотренной Стратегии национальной безопасности.
Группа островов Токто (английское название - Лианкур) расположена в западной части Японского моря. После Второй мировой войны острова контролирует Южная Корея, однако Япония считает эти острова своей территорией. На островах расквартировано небольшое подразделение южнокорейской полиции.
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