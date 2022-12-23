Манат подешевел к рублю, подорожал к евро и к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 23 декабря сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 23 декабря ЦБА установил на уровне 1.8028 маната/1EUR (22 декабря- 1.8096 маната).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 23 декабря установил на уровне 0.0243 манат/1RUB (22 декабря - 0.0240 маната/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 23 декабря ЦБА установил на уровне 0.0910 манат/1TRY (22 декабря - 0.0911 манат/1TRY).

Б.Рустамбеков