Цены на нефть растут и завершают неделю в плюсе

Цены на нефть поднимаются в пятницу и завершают в плюсе вторую неделю подряд на фоне снижения запасов в США и улучшения перспектив спроса в связи со смягчением антиковидных ограничений в Китае.
Поддержку рынку также оказывают ожидания сокращения добычи Россией вслед за введением западными странами потолка цен на экспортируемую нефть.
Добыча нефти в РФ в начале следующего года может сократиться на 500-700 тыс. б/с в связи с введением государствами ЕС механизма prica cap, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) вице-премьер РФ Александр Новак.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 в пятницу составляет $81,57 за баррель, что на $0,59(0,73%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $1,22 (1,5%), до $80,98 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,71 (0,92%), до $78,2 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на $0,8 (1%), до $77,49 за баррель.
Активность торгов на нефтяном рынке резко снизилась перед праздниками, что усиливает его волатильность, отмечает агентство Bloomberg.
"Трейдеры, кажется, уже готовы к каникулам, - отмечает главный аналитик по нефтяному рынку Oanda Эд Мойя. - Важнейшим фактором для рынка остается ситуация в Китае, и оптимизм, связанный с тем, что снятие ограничений продолжится, а спрос на нефть - вырастет, сохраняется".
Участники рынка также следят за новостями из США, где падает производство природного газа из-за сложных погодных условий в ключевых регионах добычи, которые накрыла снежная буря. По данным Bloomberg, добыча газа в Штатах в четверг сократилась менее чем до 96 млрд кубических футов по сравнению со 100 млрд футов в среду.
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