Байрамов отправился в Москву на встречу с Лавровым

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу отправился с рабочим визитом в Россию, сообщает пресс-служба МИД.
"В рамках визита министр Байрамов встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - отмечается в информации.
Х.Насирзаде
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