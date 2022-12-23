Байрамов отправился в Москву на встречу с Лавровым

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу отправился с рабочим визитом в Россию, сообщает пресс-служба МИД. "В рамках визита министр Байрамов встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - отмечается в информации. Х.Насирзаде

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