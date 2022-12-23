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Внешняя политика 23.12.2022 09:43

Байрамов отправился в Москву на встречу с Лавровым

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу отправился с рабочим визитом в Россию, сообщает пресс-служба МИД.

"В рамках визита министр Байрамов встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - отмечается в информации.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИД, РОССИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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