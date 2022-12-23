Совет ЕС официально утвердил регламент по механизму коррекции газового рынка

Совет ЕС принял официальное постановление по регламенту Евросоюза о временном механизме коррекции газового рынка, сообщается в коммюнике, опубликованном вечером в четверг в Брюсселе.

"Министры энергетики ЕС достигли политического соглашения по постановлению совета от 19 декабря 2022 года. Постановление было принято сегодня (в четверг - ИФ) в письменной форме. Теперь оно будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу 1 февраля 2023 года. Положения, касающиеся ценового лимита, вступят в силу 15 февраля. Постановление будет действовать в течение одного года", - говорится в документе.

Утвержденный механизм, как объясняют в Брюсселе, предназначен "для защиты граждан и экономики от чрезмерно высоких цен". Он, как ожидается, должен ограничивать "завышения цен на газ в ЕС, которые не отражают цен на мировом рынке, обеспечивая при этом безопасность энергоснабжения и стабильность финансовых рынков".

Как сообщалось, 19 декабря государства ЕС достигли компромисса по установлению лимита цен на газ в размере 180 евро за мегаватт/час. Договоренность предстояло официально утвердить по письменной процедуре.

"Нам удалось достичь важного соглашения, которое защитит граждан от стремительного роста цен на энергоносители. Мы создадим реалистичный и эффективный механизм, включающий необходимые меры предосторожности, которые уберегут нас от рисков и предотвратят угрозы безопасности поставок и стабильности финансовых рынков", - заявил после согласования регламента министр промышленности и торговли председательствующей в Совете ЕС Чехии Йозеф Сикела.

Вводимый потолок цен будет работать в рамках европейского механизма коррекции газового рынка. Этот механизм должен автоматически включаться, когда цена TTF (Title Transfer Facility) на ближайший месяц будет превышать 180 евро за мегаватт/час в течение трех биржевых дней и при этом она будет не превышать больше чем на 35 евро цену на СПГ на мировых рынках за те же три дня.