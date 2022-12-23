Тысячи рейсов отменены в США из-за снежной бури и холодов

Более 3 тыс. авиарейсов отменено в США из-за обрушившихся на значительную часть страны холодов и снежной бури, сообщают в пятницу американские СМИ.

В частности, рейсы отменены или перенесены в аэропортах Вашингтона, Нью-Йорка, Чикаго и Денвера.

Согласно американским СМИ, в общей сложности около 150 млн жителей страны оказались затронуты непогодой. В более чем половине штатов установилась чрезвычайно низкая для региона температура, объявлено о повышенном уровне опасности. В некоторых районах температура воздуха опускалась ниже 45 градусов по Цельсию.

Губернаторы ряда штатов ввели дополнительные меры для обеспечения безопасности. В Джорджии, Кентукки, Северной Каролине, Оклахоме, Нью-Йорке ввели режим ЧС. В штате Колорадо привлекли около 100 сотрудников Национальной гвардии для помощи жителям. Власти Техаса поручили экстренным службам активизировать работу из-за угрозы шторма, наводнения и "других экстремальных погодных условий".

Местные метеорологические службы предупреждают о риске "взрывного циклона", который характеризуется резким падением атмосферного давления в эпицентре.

Снежная буря также затронула Канаду и привела к отмене ряда авиарейсов в Международном аэропорту Ванкувера. Ожидается, что в ночь на субботу скорость порывов ветра в Торонто будет достигать 100 км/ч.