Ученые выяснили причины длительной потери обоняния после COVID-19

Ученые Университета Дьюка, Гарварда и Калифорнийского университета в Сан-Диего проанализировали случаи длительной потери обоняния после COVID-19, используя сложный анализ отдельных клеток, говорится в сообщении Университета Дьюка.
"Этот подход выявил обширную инфильтрацию Т-клеток, участвующих в воспалительной реакции, в обонятельном эпителии, тканях в носу, где расположены обонятельные нервные клетки. Этот уникальный воспалительный процесс сохранялся, несмотря на отсутствие определяемых уровней SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.
Кроме того, количество обонятельных нейронов было уменьшено, возможно, из-за повреждения ткани в результате продолжающегося воспаления.
"Это почти похоже на какой-то аутоиммунный процесс в носу", - отмечает соавтор исследования Брэдли Гольдштейн из Университета Дьюка.
При этом, как установили ученые, нейроны, по-видимому, сохраняли некоторую способность к восстановлению даже после длительного иммунного натиска.
Результаты этой работы могут также дать информацию для дополнительных исследований других длительных симптомов COVID-19, возможно, связанных с аналогичными воспалительными процессами.
Путин отмечает вклад Алиева в налаживание и упрочение союзнического взаимодействия с Россией
В Баку считают предвзятым заявление комиссара Совета Европы по ситуации вокруг Лачинской дороги
ВТБ (Азербайджан) отменяет комиссию по кредитам для бизнеса
Похолодание и снежные бури сократили добычу газа в США, могут ограничить экспорт СПГ
Банки в Азербайджане за 11 мес. увеличили активы на 18%, прибыль - на 40%
Алиев поручил Наджафли провести реформы в Нахчыване
Азеришыг направит 4,7 млн манатов на работы в Сальянском районе
ЕС пока не согласовал девятый пакет санкций против РФ, остается нерешенным ряд вопросов - Боррель
Вашингтон не способствует возвращению отношений с Китаем в русло здорового развития - глава МИД КНР
Спецкомитет палаты представителей рекомендовал Минюсту США ввести запрет на занятие Трампом поста президента
США рассчитывают, что Китай возьмет под контроль ситуацию с COVID-19 - Блинкен
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Visa Family Pack от AccessBank
Компания «Azpetrol» избрана «Сетью автозаправочных станций года»
NEQSOL Holding укрепляет корпоративное управление новыми назначениями
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают