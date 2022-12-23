Нефть в 2023г будет торговаться в коридоре $70-100/барр.

Волатильность цен на нефть сорта Brent в следующем году сохранится, скорее всего котировки будут колебаться вокруг текущих значений, но при этом возможны локальные всплески из-за созданных нерыночными мерами дефицитов, считает вице-премьер РФ Александр Новак.
"Я думаю, сегодня цена (около $80 за баррель - ИФ) отражает реальную ситуацию", - сказал Новак в интервью "России 24".
"Недавно была цена в $100/баррель, опускалась до $70 за баррель, то есть существует такая волатильность. Я думаю, в пределах этого диапазона, возможно, и будут колебаться цены в следующем году", - заявил вице-премьер.
При этом он отметил, что влияние на ценообразование могут оказать меры нерыночного регулирования.
"Мы не знаем тех "черных лебедей", которые могут повлиять на это. Те действия европейцев, которые носят популистский характер, в том числе вмешательство в рыночные инструменты, - это все может мешать рыночному ценообразованию, будут какие-то, скорее всего, и всплески, возможно. Ввиду отдельных дефицитов на рынках", - добавил вице-премьер, напомнив о вступлении в силу эмбарго на российские нефтепродукты с 5 февраля.
"Это очень такой неопределенный момент с точки зрения того, чем заместит Европа российские нефтепродукты. Мы свои нефтепродукты будем распродавать по всему миру, ну а Европе придется потрудиться, чтобы найти и покрыть свой дефицит возникающий. При этом, возможно, что цены значительно могут взлететь на нефтепродукты на европейском рынке", - заявил Новак.
Путин отмечает вклад Алиева в налаживание и упрочение союзнического взаимодействия с Россией
В Баку считают предвзятым заявление комиссара Совета Европы по ситуации вокруг Лачинской дороги
Ученые выяснили причины длительной потери обоняния после COVID-19
Минспорта Азербайджана за 3,3 млн манатов достроит спортивную инфраструктуру в пригороде Баку
Число случаев COVID-19 в мире превысило 655,9 млн - университет Хопкинса
Алиев поручил Наджафли провести реформы в Нахчыване
Азеришыг направит 4,7 млн манатов на работы в Сальянском районе
ЕС пока не согласовал девятый пакет санкций против РФ, остается нерешенным ряд вопросов - Боррель
Вашингтон не способствует возвращению отношений с Китаем в русло здорового развития - глава МИД КНР
Спецкомитет палаты представителей рекомендовал Минюсту США ввести запрет на занятие Трампом поста президента
США рассчитывают, что Китай возьмет под контроль ситуацию с COVID-19 - Блинкен
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Visa Family Pack от AccessBank
Компания «Azpetrol» избрана «Сетью автозаправочных станций года»
NEQSOL Holding укрепляет корпоративное управление новыми назначениями
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают