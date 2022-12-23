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Внешняя политика 23.12.2022 11:42

В Баку считают предвзятым заявление комиссара Совета Европы по ситуации вокруг Лачинской дороги

МИД Азербайджана прокомментировал заявление комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович от 22 декабря, назвав его необъективным и не способствующим миру в регионе.

"Заявление комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович относительно ситуации вокруг Лачинской дороги является предвзятым и не отражает реалий на "земле". Комиссар, похоже, в очередной раз, применяет двойные стандарты и избирательный подход", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

МИД отмечает, что заявление Миятович о правах проживающих в Карабахе армян является примером необъективности, поскольку она игнорирует военные преступления Армении, явное нарушение международного гуманитарного права в ходе 44-дневной войны, факты атак на гражданское население в городах Азербайджана, находящихся далеко за пределами зоны конфликта, минные угрозы, в результате которых 276 азербайджанцев стали жертвами подрыва мин после войны, наличие препятствий для возвращения вынужденных переселенцев в свои дома. "Поэтому заявление комиссара, мягко говоря, далеко не искреннее", - указывает МИД.

В то же время ведомство отмечает, что "трудно понять" предвзятую позицию Миятович к мирным акциям протеста на Лачинской дороге с требованием предотвратить незаконную эксплуатацию природных ресурсов Азербайджана.

"Неоднократные заявления Миятович о якобы закрытии Лачинской дороги и создании "гуманитарной катастрофы" в регионе в равной степени необоснованно. Нет никаких препятствий для предоставления товаров или оказания основных медицинских услуг местным жителям. Правительство Азербайджана также неоднократно заявляло, что готово оперативно обеспечить все гуманитарные потребности, которые могут возникнуть у армянских жителей", - заявляет внешнеполитическое ведоство.

МИД отметил, что комиссар Совета Европы своим заявлением в очередной раз поставила под сомнение свою независимость и беспристрастность.

"Более того, заявление комиссара не способствует миру в регионе. Еще раз призываем Комиссара быть беспристрастной, как того требует ее мандат, и воздерживаться от действий и заявлений, которые могли бы запятнать репутацию Совета Европы", - отмечается в заявлении.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИД, СЕ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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