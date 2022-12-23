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Внешняя политика 23.12.2022 12:50

Путин отмечает вклад Алиева в налаживание и упрочение союзнического взаимодействия с Россией

Президент РФ Владимир Путин направил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву поздравление по случаю дня рождения.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович. Под Вашим руководством дружественный Азербайджан уверенно движется по пути социально-экономического развития, укрепляет свои позиции на международной арене", - отмечает Путин в тексте поздравления, которое опубликовано на сайте президента Азербайджана.

Российский президент также отметил личный вклад азербайджанского лидера в налаживание и упрочение союзнического взаимодействия между Азербайджаном и Россией.

"Искренне дорожу нашими доверительными, товарищескими отношениями. Уверен, что мы продолжим тесную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня. Искренне желаю Вам здоровья, благополучия и успехов. Пользуясь случаем, прошу передать самый теплый привет Вашей семье", - подчеркнул Путин.

Алиев 24 декабря отмечает 61-летие.

Н.Аббасова

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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