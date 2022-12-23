Путин отмечает вклад Алиева в налаживание и упрочение союзнического взаимодействия с Россией

Президент РФ Владимир Путин направил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву поздравление по случаю дня рождения.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович. Под Вашим руководством дружественный Азербайджан уверенно движется по пути социально-экономического развития, укрепляет свои позиции на международной арене", - отмечает Путин в тексте поздравления, которое опубликовано на сайте президента Азербайджана.

Российский президент также отметил личный вклад азербайджанского лидера в налаживание и упрочение союзнического взаимодействия между Азербайджаном и Россией.

"Искренне дорожу нашими доверительными, товарищескими отношениями. Уверен, что мы продолжим тесную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня. Искренне желаю Вам здоровья, благополучия и успехов. Пользуясь случаем, прошу передать самый теплый привет Вашей семье", - подчеркнул Путин.

Алиев 24 декабря отмечает 61-летие.

Н.Аббасова